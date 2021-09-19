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لقطات جديدة لآلاف المهاجرين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة

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تظهر لقطات جوية آلاف الهايتيين وهم يعبرون نهر ريو غراندي ويحتشدون تحت جسر في بلدة ديل ريو الحدودية في جنوب تكساس، مطالبين بمنحهم اللجوء في الولايات المتحدة.

وتخطط إدارة بايدن لإعادة الكثير من آلاف المهاجرين الهايتيين الذين تجمعوا في مدينة حدودية في تكساس إلى وطنهم ضمن رد سريع على التدفق الهائل للأشخاص ممن عبروا فجأة الحدود مع المكسيك. 

المصدر: AP

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