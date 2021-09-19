سفن الأسطول الشمالي الروسي تطلق صواريخ كروز
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نفذت سفن الأسطول الشمالي الروسي ضربة صاروخية على مجموعة هجومية برمائية تحاكي عدوا مفترضا، في إطار تدريبات تجري في بحر بارنتس.
وأطلق الطراد الصاروخي الذري الثقيل "بطرس الأكبر" والطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" بنجاح صواريخ مضادة للسفن من نوعي "غرانيت" و"فولكان" على أهداف بحرية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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