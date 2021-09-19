القوات الروسية تنصب جسرا عائما لنقل المركبات العسكرية

في إطار تدريبات الغرب-2021 قامت الوحدات الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بإقامة جسر عائم عبر نهر كلياتزما لنقل معدات ومركبات عسكرية في منطقة فلاديمير الروسية.

وكانت المناورات الحربية "الغرب-2021" للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية قد أجريت في الفترة الممتدة من 10-16 سبتمبر في 9 حقول تدريب في كلا البلدين، بمشاركة نحو 200 ألف جندي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية