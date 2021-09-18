شاهد.. مطاردة بوليسية لسيارة تسلا ذاتية الحركة تقودها امرأة "مخمورة"
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احتجزت شرطة المرور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية سائقة سيارة تسلا على أحد الطرقات السريعة للاشتباه في قيادتها وهي في حالة سكر في حين كانت سيارتها تسير بواسطة السائق الآلي.
وقالت السلطات إن امرأة فقدت الوعي على ما يبدو في حين كانت سيارتها تسلا تسير بشكل آلي واصطدمت بجدار على طريق سريع في جنوب كاليفورنيا.
المصدر: وكالات أمريكية
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