مجموعة دعم يمنية تجتمع للمرة الأولى في طهران
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نظم "المقر الشعبي لدعم اليمن" أول تجمع له في العاصمة طهران، تحت شعار "اليوم، اليمن هي كربلاء"، حيث هتفت حشود من المشاركين ورفعت لافتات تضامنية مع الشعب اليمني.
كما تم عرض العديد من الأعمال الفنية التي تصور المعاناة المستمرة لليمنيين، مع إعطاء الحضور خيار التبرع بالمال لدعمهم.
المصدر: رابتلي
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