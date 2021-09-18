الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا جويا أثناء التدريبات
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر وحدات الدفاع الجوي التابعة للدائرة العسكرية الغربية وهي تصد هجوما صاروخيا وجويا مكثفا في ميدان التدريب أشولوك في إطار مناورات غرب-2021.
وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي رصدت واعترضت أكثر من 60 هدفا جويا للعدو المفترض.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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