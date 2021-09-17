شاهد.. مئات المهاجرين يعبرون نهرا حدوديا بين أمريكا والمكسيك مشيا على الأقدام

أظهرت لقطات لمهاجرين معظمهم من هايتي وهم يسبحون ويعبرون نهر ريو غراندي الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة يوم الجمعة.

وتجمع آلاف من المهاجرين الهايتيين تحت وحول جسر يربط بين بلدة ديل ريو في تكساس وبلدة سيوداد أكونا في المكسيك في محاولة منهم للوصول إلى الولايات المتحدة.

وإزداد عددهم بسرعة خلال الأيام الأخيرة ويتراوح الآن بين 8 إلى 12 ألف مهاجر.

المصدر: AP