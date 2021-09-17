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رئيس وزراء باكستان يلتقي الرئيس الإيراني في طاجيكستان

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التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماع دول منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة طاجكستان دوشنبه.

المصدر: AP

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