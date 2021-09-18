من داخل أكبر سجن في أفغانستان بعد إفراج طالبان عن معتقليه

ترك سجن "بلي شرخي"، أكبر سجن في أفغانستان، ويقع شرقي كابل، مهجورًا بعد أن أطلقت قوات طالبان سراح نزلائه بعد استيلائهم على السلطة في البلاد.

وحسب أحد حراس طالبان فإن 12 ألف معتقل كانوا في هذا السجن بمن فيهم مجرمون وأعضاء من داعش وكذلك حوالي 7000 إلى 8000 مقاتل من طالبان. وتم إطلاق سراحهم.

المصدر: رابتلي