شاهد.. فسيفساء عملاقة لصور سياسيين أمام البرلمان الألماني
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قام العديد من النشطاء المؤيدين لحقوق الإنسان واللاجئين بتجميع 48000 صورة للسياسيين الألمان لتشكيل ملصقة عملاقة أمام البوندستاغ في برلين يوم الخميس.
جاء ذلك قبل أيام من الانتخابات الفدرالية بهدف جذب الاهتمام لانتهاكات حقوق الإنسان على حدود الاتحاد الأوروبي.
المصدر: رابتلي
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