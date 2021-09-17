إقامة سياج مؤقت حول مبنى الكابيتول استعدادا لمسيرة السبت

شوهد عمال يثبتون سياجًا مؤقتًا حول مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة استعدادا لمسيرة كبيرة "العدالة من أجل J6" التي ستقام السبت دعما للمتمردين الذين هاجموا مبنى الكابيتول فى يناير.

وقررت سلطات الكابيتول تعزيز الإجراءات الأمنية للحيلولة دون وقوع أي اضطرابات قد تحدث خلال مسيرة يوم السبت والتي تنظم لدعم الأشخاص الذين كانوا يعتقلون أو يتهمون بتورطهم في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

المصدر: رابتلي