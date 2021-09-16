الآلاف ينطلقون مشيا على الأقدام إلى كربلاء للمشاركة في زيارة الأربعين

سار الآلاف في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى مدينة كربلاء، يوم الأربعاء، في إطار مناسك زيارة الأربعين إلى مرقد الإمام الحسين.

وتُظهر اللقطات الزوار وهم يسيرون في منطقة سوق الشيوخ، جنوب الناصرية، ومناطق أخرى، مع انتشار المواكب المؤقتة (مخيمات) التي ينظمها المتطوعون لتقديم الطعام والشراب والمساعدة الطبية بالمجان على طول الطريق.

المصدر: رابتلي