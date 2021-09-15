الصين تختتم تدريبات حفظ السلام دولية واسعة النطاق

اختتمت الصين يوم الأربعاء تدريبات حفظ السلام واسعة النطاق الدولية التي استمرت الأسبوع بمشاركة حوالي 1000 جندي من الصين ومنغوليا وباكستان وتايلاند.

وشملت المناورات الاستطلاع الميداني والدوريات الأمنية وبناء قواعد مؤقتة وحماية المدنيين ومهام مكافحة الإرهاب.

وقد تهدف المناورات إلى تعزيز التعاون العملي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتعزيز قدرة قوات حفظ السلام الاحتياطية.

وخلال التدريبات استخدمت القوات الأسلحة والمعدات والمرافق الصينية فقط التي تم تصميمها بناءً على سيناريوهات التدريبات.

المصدر: AP