شاهد.. عاصفة نيكولاس تسقط محطة وقود في ولاية تكساس الأمريكية

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أظهرت لقطات مصورة سجلت في مدينة ماتاغوردا بولاية تكساس الأمريكية لحظة انهيار محطة وقود بسبب الرياح العاتية الناتجة عن اقتراب العاصفة الاستوائية نيكولاس.

واجتاحت المدينة الساحلية الرياح والأمطار، كما غمرت شوارعها بالمياه مع اقتراب العاصفة.

المصدر: رابتلي