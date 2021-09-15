 
مباشر

شاهد.. عاصفة نيكولاس تسقط محطة وقود في ولاية تكساس الأمريكية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ralk

أظهرت لقطات مصورة سجلت في مدينة ماتاغوردا بولاية تكساس الأمريكية لحظة انهيار محطة وقود بسبب الرياح العاتية الناتجة عن اقتراب العاصفة الاستوائية نيكولاس.

واجتاحت المدينة الساحلية الرياح والأمطار، كما غمرت شوارعها بالمياه مع اقتراب العاصفة.

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا