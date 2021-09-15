افتتاح مقبرة الملك زوسر بسقارة في مصر بعد 15 عاما من الترميم

بعد أعمال ترميم استمرت حوالي 15 عاما، أعادت وزارة السياحة والآثار المصرية افتتاح مقبرة الملك زوسر الجنوبية بسقارة أمام السياح يوم الثلاثاء.

وتقسم المقبرة إلى جزئين العلوي مشيد من الحجر الجيري، والسفلي منحوت في الصخر على عمق يصل إلى حوالي 31 مترا، ومزين بمنحوتات صخرية والفاينس الأزرق (الخزف المصري القديم).

ويحوي الجزء السفلي عددا من الممرات التي تصل أجزاء المقبرة ببعضها البعض، ويمكن الوصول إليها بعد الدخول عبر باب منحوت في الصخر، وتحتوي المقبرة على بئر في نهايتها غرفة دفن بها تابوت ضخم من الغرانيت الوردي.

ويرجع تاريخ المقبرة إلى حوالي 4,700 عام، وتعد أحد المعالم الأثرية الأكثر شهرة فى مصر.

المصدر: رابتلي