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شاهد.. روبوتات "أوران- 9" و"نيريختا" الروسية تظهر قدراتها القتالية

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شارك روبوتا "أوران- 9" و"نيريختا" القتاليان الروسيان لأول مرة في المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية "الغرب-2021".

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع يوم الإثنين اختبار الروبوتين في ميدان التدريب "مولينو" بمقاطعة نيجني نوفغورود وميدان التدريب "كوزمينسكي" في روستوف على الدون الروسية.

المصدر: رابتلي

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