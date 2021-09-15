شاهد.. روبوتات "أوران- 9" و"نيريختا" الروسية تظهر قدراتها القتالية
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شارك روبوتا "أوران- 9" و"نيريختا" القتاليان الروسيان لأول مرة في المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية "الغرب-2021".
وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع يوم الإثنين اختبار الروبوتين في ميدان التدريب "مولينو" بمقاطعة نيجني نوفغورود وميدان التدريب "كوزمينسكي" في روستوف على الدون الروسية.
المصدر: رابتلي
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