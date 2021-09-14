بعد أنباء عن إحراق عناصر طالبان لمدينة ملاه لترفيه.. فيديو جديد لهم في متنزه آخر في كابل
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شُوهد مقاتلو طالبان يوم الاثنين يستمتعون بوقتهم داخل متنزه ترفيهي في سيتي بارك ويشاهدون الحيوانات داخل حديقة حيوان في كابل.
وأظهرت لقطات مصورة مقاتلين يركبون سيارات التصادم، فيما كان بعضهم الآخر يأخذ قسطا من الراحة في المتنزه رفقة أسلحتهم.
بالمقابل، أفادت أنباء بإضرام عناصر طالبان النيران في متنزه بوخدي الترفيهي في مدينة شيبرغان الشمالية، بُعيد انتشار مقاطع مصورة مماثلة لمقاتلين يستمتعون بركوب سيارات التصادم وألعاب أخرى في منتصف أغسطس.
المصدر: رابتلي
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