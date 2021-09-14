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منظومة "إسكندر-إم" تنفذ إطلاقا جماعيا للصواريخ خلال التدريبات "الغرب -2021"

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات صواريخ "إسكندر أم" التكتيكية نفذت إطلاقا جماعيا ناجحا للصواريخ في وقت واحد، وذلك خلال مناورات "الغرب-2021".

وأظهرت اللقطات المصورة إطلاق منظومة "إسكندر أم" صاروخا من مسافة تبعد 50 كم عن ميدان التدريب "مولينو".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن العملية نُفّذت باستخدام صواريخ شبه باليستية وصواريخ مجنحة.

المصدر: رابتلي

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