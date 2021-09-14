لحظة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين

تاريخ النشر:14.09.2021 | 05:06 GMT | فيديوهات
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الاثنين مع نظيره السوري بشار الأسد، الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة.
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