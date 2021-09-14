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بوتين: مشكلة سوريا الأساسية هي الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها

لحظة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين

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لحظة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد في الكرملين
RT
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اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الاثنين مع نظيره السوري بشار الأسد، الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة.

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بوتين يستقبل الأسد في الكرملين
بوتين يستقبل الأسد في الكرملين

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