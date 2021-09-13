السيسي يلتقي نفتالي بينيت في شرم الشيخ في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ 2010
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم في شرم الشيخ، شملت العلاقات بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية والدولية.
وذكر بيان صادر عن مكتب السيسي أن بينيت والسيسي بحثا العلاقات الثنائية والجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام والتطورات الإقليمية والدولية الأخرى.
وهذه هي أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عام 2010 حيث استضاف الرئيس الأسبق حسني مبارك قمة مع بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
المصدر: AP
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