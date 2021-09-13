لغز يثير الجدل.. لماذا غادر بايدن فجأة أثناء كلمة عقيلته؟
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سجلت كاميرات التلفزيون الأمريكي تصرفات غريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لمدرسة وصل إليها مع عقيلته جيل بايدن لمناقشة جائحة فيروس كورونا والتطعيم مع التلاميذ.
وغادر جو بايدن فجأة المنبر أثناء كلمة السيدة الأولى وعاد إليها بعد ثوان قليلة، إلا أن اختفاءه ظل لغزا وأثار جدلا واسعا في الإنترنت.
ووصف بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصرفاته بأنها إهانة عامة لعقيلته، فيما افترض آخرون أن بايدن شعر بالملل.
ولكن من الممكن أنه كان بحاجة ماسة للحديث مع شخص ما.
المصدر: وكالات
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