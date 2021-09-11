ترأس نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مراسم تسليم سيارات للرياضيين الروس المتوجين بميداليات أولمبياد طوكيو اليوم السبت في الكرملين.

وقال المدير التنفيذي لصندوق دعم الأولمبيين ألكسندر كاتوشيف، إن الفائزين بالميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبية حصلون على سيارات من طراز BMW X5 فيما نال حملة الميداليات الفضية والبرونزية سيارات طراز BMW X3.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح هؤلاء الرياضيين في وقت سابق اليوم جوائز الدولة وأوسمة رفيعة كوسام ألكسندر نيفسكي ووسام الشرف ووسام الصداقة ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

المصدر: RT