بالفيديو.. ميركل تغرس شجرة وتضع حجر الأساس لمركز رعاية في مسقط رأسها
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زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة 10 سبتمبر مدينة تمبلين في ولاية براندنبورغ، وشاركت مع عمدة المدينة في غرس شجرة ووضع حجر الأساس لمركز رعاية نهارية جديد.
يذكر أن تمبلن هي المدينة التي أمضت فيها ميركل طفولتها وشبابها بعد أن انتقلت عائلتها إلى هناك من غامبورغ عام 1957، وأصبحت المستشارة الألمانية مواطنة فخرية في تمبلن منذ عام 2019.
المصدر: رابتلي
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