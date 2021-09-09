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بالفيديو.. مراسم وداع الأسطورة جان بول بلمندو في باريس

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شهدت ساحة مجمع ليزانفاليد في باريس وداع الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلمندو، في مراسم عسكرية مهيبة حضرها رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

المصدر: أ.ب.

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