بالفيديو.. مراسم وداع الأسطورة جان بول بلمندو في باريس
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شهدت ساحة مجمع ليزانفاليد في باريس وداع الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلمندو، في مراسم عسكرية مهيبة حضرها رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.
المصدر: أ.ب.
شهدت ساحة مجمع ليزانفاليد في باريس وداع الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلمندو، في مراسم عسكرية مهيبة حضرها رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.
المصدر: أ.ب.
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