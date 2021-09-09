 
مباشر

اللحظات الأولى بعد الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية ليان كايد

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r931

أفادت مصادر فلسطينية مساء الخميس 9 سبتمبر بأن إسرائيل أفرجت عن الأسيرة الفلسطينية ليان كايد، بعد اعتقالها لمدة 16 شهرا.

ويذكر أن ليان، الطالبة في تخصص علم الاجتماع بجامعة بيرزيت، اعتُقلت صباح يوم 8 يونيو 2020 أثناء مرورها عن حاجز زعترة العسكري، حيث أوقف الجيش الإسرائيلي سيارة والدتها التي كانت تقلها وبعد أن طلبوا هويتها أنزلوها من السيارة وقاموا بتفتيشها ميدانياً، ثم اعتقلوها.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا