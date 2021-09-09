اللحظات الأولى بعد الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية ليان كايد

أفادت مصادر فلسطينية مساء الخميس 9 سبتمبر بأن إسرائيل أفرجت عن الأسيرة الفلسطينية ليان كايد، بعد اعتقالها لمدة 16 شهرا.

ويذكر أن ليان، الطالبة في تخصص علم الاجتماع بجامعة بيرزيت، اعتُقلت صباح يوم 8 يونيو 2020 أثناء مرورها عن حاجز زعترة العسكري، حيث أوقف الجيش الإسرائيلي سيارة والدتها التي كانت تقلها وبعد أن طلبوا هويتها أنزلوها من السيارة وقاموا بتفتيشها ميدانياً، ثم اعتقلوها.

المصدر: وكالات