اللحظات الأولى بعد الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية ليان كايد
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أفادت مصادر فلسطينية مساء الخميس 9 سبتمبر بأن إسرائيل أفرجت عن الأسيرة الفلسطينية ليان كايد، بعد اعتقالها لمدة 16 شهرا.
ويذكر أن ليان، الطالبة في تخصص علم الاجتماع بجامعة بيرزيت، اعتُقلت صباح يوم 8 يونيو 2020 أثناء مرورها عن حاجز زعترة العسكري، حيث أوقف الجيش الإسرائيلي سيارة والدتها التي كانت تقلها وبعد أن طلبوا هويتها أنزلوها من السيارة وقاموا بتفتيشها ميدانياً، ثم اعتقلوها.
المصدر: وكالات
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