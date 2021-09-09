مصر.. شاهد كيف قام الأطباء بتهدئة مريضة قبل تخديرها وتحضيرها لعملية ولادة
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأطباء وممرضن مصريين يغنون لامرأة حامل قبل إخضاعها للعملية القيصرية.
وتظهر المريضة في الفيديو وهي في حالة من التوتر والقلق قبل أن يتمكن الفريق الطبي المشرف على عملية ولادتها من خلق جو من البهجة جعلها تسترخي تخضع لعملية التخدير.
المصدر: RT
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