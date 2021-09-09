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كاميرا تسجل لحظة الانفجار في نوغينسك

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وثقت كاميرا مراقبة لحظة انفجار غاز في مبنى سكني بمدينة نوغينسك شرق موسكو أمس الأربعاء، حيث خلّف ما لا يقل عن 7 قتلى و15 جريحا.

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز بمقاطعة موسكو

المصدر: RT

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