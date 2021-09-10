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إطلاق النار على دبين دخلا مناطق سكنية في أقصى شرق روسيا

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إطلاق النار على دبين دخلا مناطق سكنية في أقصى شرق روسيا
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اضطرت السلطات في كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا إلى إطلاق النار على دبين دخلا إلى مناطق سكنية.

وأفادت إدارة مقاطعة كامتشاتكا بأن العديد من الدببة خرجت من المناطق البرية حيث تعتاش ودخلت على مناطق سكنية، ما دفع السلطات المختصة إلى إطلاق النار على اثنين من هذه الدببة.

المصدر: نوفوستي

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