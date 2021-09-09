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حريق هائل بمشفى لمرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية

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شب حريق في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في مدينة تيتوفو التي غالبية سكانها من الألبان، في مقدونيا الشمالية مساء الأربعاء، مما أدى إلى مصرع 14 شخصا، حسب الإعلام المحلي.

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مصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى كورونا في مقدونيا الشمالية
مصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى كورونا في مقدونيا الشمالية

المصدر: وكالات

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