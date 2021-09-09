حريق هائل بمشفى لمرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية
شب حريق في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في مدينة تيتوفو التي غالبية سكانها من الألبان، في مقدونيا الشمالية مساء الأربعاء، مما أدى إلى مصرع 14 شخصا، حسب الإعلام المحلي.
#BREAKING#MACEDONIA— loveworld (@LoveWorld_Peopl) September 8, 2021
🔴 MACEDONIA: HUGE FIRE IN HOSPITAL IN TETOVO TOWN! 🔥#FIRE has broken out in a hospital treating cases of covid-19 in the town of #TETOVO, a town near the capital #SKOPJE.
At least 15 dead, more than 20 injured, acc. to local media.#BreakingNews#Videopic.twitter.com/BOiEQpksyU
#Macedonia:At least 10 people were killed and many more injured after a fire broke at a COVID-19 hospital in Tetovo, North Macedonia.— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) September 9, 2021
pic.twitter.com/tYfyP6NIjr
المصدر: وكالات
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