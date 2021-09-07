بالفيديو.. زوبعة مائية ضخمة تظهر ثلاث مرات قبالة ساحل شمال شرق الصين وتجذب الأنظار

رصدت الكاميرات مجرى مائيا هائلا السبت الماضي ظهر ثلاث مرات قبالة ساحل مدينة داليان في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، مما جذب انتباه السكان المحليين.

يذكر أن هذه الظاهرة ناتجة عن إعصار يمر فوق الماء، ليشكل عمودا من الماء والضباب.

المصدر: CCTV