بالفيديو.. شاب سوري يغني أثناء عمله داخل خزان لحرق وتصفية النفط بدرجة حرارة تتجاوز الـ60
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أظهر مقطع فيديو شابا سوريا من قرية أبو غدير بالقرب من الحدود السورية العراقية حيث مصافي تكرير النفط البدائية وهو يمارس عمله تحت درجة حرارة تتجاوز الستين داخل خزان كبير لحرق النفط.
ورغم صعوبة العمل إلا أن الشاب يستمتع بأداء عمله بتنظيف الخزان من الفحم ويغني في الوقت عينه.
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