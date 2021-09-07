 
مباشر

بالفيديو.. ازدياد حدة التوتر في كابل وسط مظاهرات ضد التدخل الباكستاني

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8ev

نشرت وكالة "رابتلي" لقطات من العاصمة الأفغانية كابل أظهرت مظاهرت مناهضة للتدخل الباكستاني في البلاد.

إقرأ المزيد
مظاهرات في كابل دعما للمعارضة في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني وسط إطلاق نار من طالبان.. فيديو
مظاهرات في كابل دعما للمعارضة في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني وسط إطلاق نار من طالبان.. فيديو

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا