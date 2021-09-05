نقل غواصة عملاقة تاريخية إلى حوض بناء السفن لإصلاحها
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نشرت وزارة الدفاع الروسية عملية نقل غواصة تاريخية تعود إلى الحقبة السوفيتية من مشروع 633 إلى حوض بناء السفن التابع لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبل.
وستخضع الغواصة لعمليات إصلاح لتصبح بعد ذلك أهم قطعة في متحف التحصينات في خليج بالاكلافا في مدينة سيفاستوبل.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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