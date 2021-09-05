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مسيرة نسائية في باكستان تطالب بقانون لفرض ارتداء الحجاب

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خرجت ممثلات الجناح النسائي للجماعة الإسلامية إلى شوارع مدينة كراتشي الباكستانية للمطالبة بإصدار قانون يفرض ارتداء الحجاب.

المصدر: رابتلي

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