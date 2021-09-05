مسيرة نسائية في باكستان تطالب بقانون لفرض ارتداء الحجاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7ww
خرجت ممثلات الجناح النسائي للجماعة الإسلامية إلى شوارع مدينة كراتشي الباكستانية للمطالبة بإصدار قانون يفرض ارتداء الحجاب.
المصدر: رابتلي
خرجت ممثلات الجناح النسائي للجماعة الإسلامية إلى شوارع مدينة كراتشي الباكستانية للمطالبة بإصدار قانون يفرض ارتداء الحجاب.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.