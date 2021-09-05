الفريق الروسي يفوز بنهائي مسابقة "بياتلون الدبابات-2021" الدولية
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فاز المنتخب الروسي في نهائي مسابقة "بياتلون الدبابات" الجارية في ميدان التدريب ألابينو بضواحي موسكو.
وتضمّنت المنافسة اجتياز طواقم دبابات من كازاخستان والصين وأذربيجان وروسيا أربع دورات على مسار العوائق مصحوبة برمايات مختلفة.
وخاض السباق النهائي ثلاثة طواقم من كل دولة، حيث اختتم الطاقم الروسي سباق التتابع خلال ساعة و36 دقيقة تلاه الفريق الصيني بساعة و 44 دقيقة.
المصدر: رابتلي
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