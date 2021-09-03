إقامة صلاة الجمعة داخل محطة وقود في بيروت احتجاجا على أزمة المحروقات
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أُقيمت صلاة الجمعة في محطة كورال بمنطقة الجية جنوب بيروت احتجاجا على أزمة المحروقات وانقطاعها في لبنان.
وأظهرت لقطات مصورة يوم الجمعة الشيخ علي الحسين يلقي خطبة ويؤمّ المصلين بعدها، فيما تواجد عناصر من الجيش اللبناني في المكان.
ويعاني لبنان أزمات متعددة طالت بآثارها جميع مناحي الحياة.
المصدر: رابتلي
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