طالبان تكشف عن قنابل وعبوات ناسفة في عرض عسكري بثه التلفزيون الرسمي
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عرضت طالبان صواريخ وقنابل وأجهزة متفجرة يدوية الصنع أثناء عرض عسكري في مكان لم يكشف عنه، بثه التلفزيون الرسمي يوم الخميس.
المصدر: رابتلي
عرضت طالبان صواريخ وقنابل وأجهزة متفجرة يدوية الصنع أثناء عرض عسكري في مكان لم يكشف عنه، بثه التلفزيون الرسمي يوم الخميس.
المصدر: رابتلي
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