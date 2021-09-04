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طالبان تكشف عن قنابل وعبوات ناسفة في عرض عسكري بثه التلفزيون الرسمي

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عرضت طالبان صواريخ وقنابل وأجهزة متفجرة يدوية الصنع أثناء عرض عسكري في مكان لم يكشف عنه، بثه التلفزيون الرسمي يوم الخميس.

المصدر: رابتلي

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