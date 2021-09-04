شاهد.. إجلاء نزلاء الفندق الأمريكي بسبب الفيضانات
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تسببت فيضانات عارمة اجتاحت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بإجلاء نزلاء فندق ماريوت في جنوب شرق ولاية بنسلفانيا.
وتظهر مقاطع الفيديو عملية إجلاء الأشخاص باستخدام مركبات الشرطة المدرعة والشاحنات المسطحة التي تنقلهم إلى بر الأمان.
ودمرت الفيضانات شمال شرق الولايات المتحدة حيث اجتاح إعصار إيدا البلاد وخلف عشرات القتلى.
المصدر: AP
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