حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا

نظمت في مطار أنطاليا الدولي مراسم وداع لأطقم طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا، حيث شكر ممثلو إدارة أنطاليا الأطقم الجوية على مساعدتهم.

وشاركت 4 طائرات نقل عسكرية من طراز إيل-76 مزودة بأجهزة صب طائرات VAP-42 و 3 مروحيات مي-8 مزودة بممرات تصريف VSU-5 في عمليات الإطفاء.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية