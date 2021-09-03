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حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا

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نظمت في مطار أنطاليا الدولي مراسم وداع لأطقم طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا، حيث شكر ممثلو إدارة أنطاليا الأطقم الجوية على مساعدتهم.

 وشاركت 4 طائرات نقل عسكرية من طراز إيل-76 مزودة بأجهزة صب طائرات VAP-42 و 3 مروحيات مي-8 مزودة بممرات تصريف VSU-5 في عمليات الإطفاء.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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