حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا
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نظمت في مطار أنطاليا الدولي مراسم وداع لأطقم طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا، حيث شكر ممثلو إدارة أنطاليا الأطقم الجوية على مساعدتهم.
وشاركت 4 طائرات نقل عسكرية من طراز إيل-76 مزودة بأجهزة صب طائرات VAP-42 و 3 مروحيات مي-8 مزودة بممرات تصريف VSU-5 في عمليات الإطفاء.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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