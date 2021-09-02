شاهد.. إعصار "إيدا" يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية
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تسبب إعصار إيدا في حدوث عدة أعاصير وأمطار غزيرة ضربت ولايات أمريكية وأدت إلى إجلاء آلاف الأشخاص يوم الأربعاء في ولايات بنسلفانيا وماريلاند وفيرجينيا.
وتظهر لقطات سجلت في ولايات أمريكية مختلفة تشكل العواصف وضربها ولاية نيوجيرسي.
المصدر: AP
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