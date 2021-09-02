سيارات وأثاثات طافية.. شوارع إسبانية تتحول إلى سيول جارفة بسبب فيضانات عارمة

تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات مفاجئة في مدينة طليطلة التاريخية الإسبانية. وتظهر لقطات سيارات وأثاثات تطفو فوق الماء فيما تحولت شوارع المدينة إلى سيول.

وضربت الأمطار الغزيرة وسط وشرق إسبانيا، مما تسبب بفيضانات شديدة في مقاطعات تاراغونا وكاستيلون وطليطلة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وحذرت من أن المزيد من الأمطار المتوقعة في وقت لاحق قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات.

المصدر: رابتلي + وكالات