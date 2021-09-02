نصب سياج شائك على الحدود بين بيلاروس وبولندا لمنع تسلل اللاجئين

شدّد عناصر الجيش وموظفون حكوميون بولنديون يوم الأربعاء التدابير الأمنية عند معبر أوسنارز غورني الحدودي مع بيلاروس.

وشُوهد تواجد كبير لضباط الجيش والشرطة في الموقع، حيث قاموا بمدّ الأسلاك الشائكة على طول الجانب البولندي من الحدود، فيما نُشرت خيام وشاحنات عسكرية إضافية قرب موقع البناء.

وشهدت الحدود البولندية عبور آلاف المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط باتجاه أوروبا بشكل غير قانوني عبر بيلاروس خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: رابتلي