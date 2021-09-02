شاهد.. طالبان تستعرض قوتها في قندهار بأسلحة عدوها

نظم مسلحو طالبان في مدينة قندهار يوم الأربعاء عرضا عسكريا بالمركبات الأمريكية التي اعتادت قوات حلف الناتو والقوات الأمنية الأفغانية استخدامها سابقا.

ورفع مقاتلو الحركة رايات طالبان على المركبات العسكرية وهتفوا بالنصر، فيما شملت المعدات العسكرية المعروضة، عربات هامفي وشاحنات متعددة الاستخدامات، وحلّقت مروحية بلاك هوك فوق الحشود، مع ورود أنباء بأن الطيار كان ينتمي للجيش الأفغاني نظراً لعدم وجود طيارين مدرّبين في صفوف الحركة.

وبعد انتهاء العرض، تجمع المشاركون في ملعب للكريكيت واستمعوا إلى خطابات لقيادات الحركة، حيث وجّه المحافظ الجديد للمدينة كلمة للحشود.

وتوقع الكثيرون ظهور زعيم طالبان هبة الله آخند زاده، وخاصة بعد إعلان الحركة أنه يعيش في قندهار، ولكنه لم يشارك في العرض.

وتُعتبر مدينة قندهار المكان الذي تأسست فيه حركة طالبان في تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: رابتلي