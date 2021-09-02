المظليون الروس يفوزون في "سباق مركبات قتالية" ضمن مسابقة "فصيلة الإنزال"

فاز المظليون الروس في سباق المركبات القتالية وهو المرحلة النهائية من مسابقة "فصيلة الإنزال" التي نظمت بمقاطعة ريازان الروسية ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021.

وقطعت الأطقم المشاركة في السباق المسافة بأقصى سرعة ممكنة وتغلبت على الحواجز المختلفة مثل المنحدر ومنطقة بها تفاوت اصطناعي وجسر وخندق مضاد للدبابات.

وضرب المظليون أهدافا باستخدام مدفع آلي عيار 30 ملم، كما أصابوا أهدافا تحاكي مركبات العدو المدرعة الواقعة على مسافة 1300 و 1400 و 1500 متر بدقة عالية.

ويشارك في المسابقة أكثر من 450 عسكريًا من 18 دولة من بينها قطر والجزائر.

المصدر: وكالات