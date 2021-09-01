ما وراء الفيديو مع رجل يتدلى من مروحية طالبان؟

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي شريط الفيديو يظهر مروحية أمريكية استولى عليها عناصر طالبان وهي تحلق مع رجل يتدلى منها.

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين افترضوا أن رجلا أصبح ضحية لعدالة طالبان.

لكن مسؤولين وشهود عيان في قندهار قالوا لوكالة أسوشيتيد برس إن الرجل كان في الواقع متطوعا تم نقله جوا لإصلاح أحد أعمدة كانت طالبان تحاول رفع علمها عليه.

وويمكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الفيديو رؤية رجل معلق بالحزام أثناء تحليق المروحية.

المصدر: AP