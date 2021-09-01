بالرقص والبكاء.. ترحيب حار من الشباب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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نشر تلفزيون كوريا الشمالية لقطات للقاء الزعيم كيم جونغ أون مع الآلاف من أعضاء المجموعات الشبابية الذين اجتمعوا أمام قصره في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ لالتقاط صور جماعية مع زعيمهم.
ولم يذكر التقرير الإخباري الرسمي الموعد الدقيق لهذا اللقاء إلا أنه تم نشر صوره بعد يوم الشباب السنوي الذي تحتفل به كوريا الشمالية في 28 أغسطس.
المصدر: AP
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