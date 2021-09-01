مقاتلات تصيب أهدافا أرضية ضمن المرحلة النهائية لمسابقة "أفيادارتس 2021"

اختتمت المرحلة النهائية لمسابقة "أفيادارتس 2021"العسكرية الدولية في ميدان دوبروفيشي بمقاطعة ريازان الروسية والتي تنافس فيها الطيارون في إصابة الأهداف الأرضية من مقاتلات حربية.

وخلال هذه المرحلة استخدم المشاركون في المسابقة 460 قذيفة لمدافع الطائرات و 24 قنبلة للطائرات تزن 250 كجم و 180 صاروخًا للطائرات غير الموجهة بالإضافة إلى 8 منصات لطائرات النقل العسكرية.

وشاركت في المسابقة طائرات J-10 وJ-16 (Jay) وH-6 (Hong) وY-9 و Y-20 (Yun) التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني وطائرة Su-25 الهجومية ومروحيات Mi-8 وMi -24 التابعة للقوات البيلاروسية ومقاتلات Su-35s وقاذفات Su-34 وطائرات الهليكوبتر Mi-28n و Ka-52 التابعة للقوات الروسية وأنواع أخرى من الطائرات الحربية.

وتشارك في مسابقة أفيادارتس فرق من روسيا وبيلاروس والصين.

المصدر: وكالات