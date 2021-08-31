طائرة أمريكية ترصد ما خلفه إعصار إيدا من الدمار في نيو أورلينز

سجلت طائرة تابعة للسلاح الجوي الأمريكي لقطات لآثار إعصار إيدا في ولاية نيو أورلينز تظهر كميات كبيرة من المياه تغمر أجزاء كاملة من المدينة وتغرق الشوارع والمناطق السكنية.

وبحسب التقارير، فإن أكثر من مليون شخص في جنوب الولايات المتحدة من دون كهرباء حاليًا. وتتأثر ولاية لويزيانا بشكل خاص حيث أدى الإعصار لحدوث أضرار كبيرة، بما في ذلك كامل منطقة نيو أورليانز الحضرية.

المصدر: رابتلي