شاهد.. مقاتلة إف-16 تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في قاعدة تايوانية
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انزلقت طائرة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو التايواني عن المدرج أثناء هبوطها في قاعدة جوية بجنوب تايوان اليوم الثلاثاء.
لم يصب أحد جراء الحادث الذي أدى إلى وقوع أضرار طفيفة بالطائرة. وكان الهبوط في قاعدة بينغتونغ الجوية جزءًا من الإجراءات التحضيرية للتدريبات العسكرية السنوية المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر. وفتحت وزارة الدفاع الوطني تحقيقا بالحادث.
المصدر: AP
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