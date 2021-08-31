أمتعة متناثرة ومركبات مقلوبة.. فيديو من داخل مطار كابل بعد جلاء آخر أمريكي منه

سيطرت حركة طالبان بالكامل على مطار حامد كرزاي الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرته آخر طائرة أمريكية.

ورفع مسلحو طالبان راياتهم البيضاء فوق حواجز عند المطار بينما كان آخرون يحرسون الجانب المدني من المدرجات.

وتظهر لقطات سجلت داخل المطار مركبات مهجورة متضررة ومقلوبة وحقائب وقطع أمتعة متناثرة على الأرض ويبدو أنها تُركت على عجل في حالة من الفوضى.

المصدر: AP